Фуд-блогер Ирина Кесслер назвала традиционные блюда новогоднего стола в Германии

Жители Германии любят встречать новогодние праздники за столом с различными угощениями. Во время беседы с журналистами фуд-блогер Ирина Кесслер назвала традиционные блюда, которые должны быть включены в меню.

Вариант русского «Оливье» включает в себя кроме картофеля, огурец и лук-порей, а также майонез. Немцы любят готовить еще один вид закуски с использованием макаронных изделий и колбасы. На столе обязательно должны быть блюда из разных видов мяса.

На Рождество в Германии подают утку или гуся, которые запекаются в духовке с яблоками и апельсинами. Рецептов приготовления много, но часто мясо перед готовкой маринуется в смеси из соли и перца, пишет Слово и Дело.

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