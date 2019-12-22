Фуд-блогер Ирина Кесслер назвала традиционные блюда новогоднего стола в Германии

22.12.2019, 9:04, Разное

Жители Германии любят встречать новогодние праздники за столом с различными угощениями. Во время беседы с журналистами фуд-блогер Ирина Кесслер назвала традиционные блюда, которые должны быть включены в меню.
Вариант русского «Оливье» включает в себя кроме картофеля, огурец и лук-порей, а также майонез. Немцы любят готовить еще один вид закуски с использованием макаронных изделий и колбасы. На столе обязательно должны быть блюда из разных видов мяса.

На Рождество в Германии подают утку или гуся, которые запекаются в духовке с яблоками и апельсинами. Рецептов приготовления много, но часто мясо перед готовкой маринуется в смеси из соли и перца, пишет Слово и Дело.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ксения Собчак пожаловалась на коллегу из-за отказа принять участие в своем шоу. Максим Галкин уже дважды проигнорировал предложение телеведущей. В эфире передачи «Сегодня вечером» супруг Пугачевой не стал объяснять, почему не захотел появиться в программе журналистки. При этом Галкин отметил: иногда она бывает безжалостна к своим гостям. «Максим, это ты меня побаиваешься и ко мне […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика