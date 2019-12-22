Галкин и Пугачева стали звездами новогоднего шоу Ивлеевой

Недавно стало известно об отказе Аллы Пугачевой сниматься в новогодних «огоньках». Тем не менее артистка вместе с Максимом Галкиным стала звездой шоу Насти Ивлеевой.

Жену рэпера Элджея многие узнали после участия в программе «Орел и решка», но некоторым она знакома как блогер. В последние годы все более популярной становится передача Ивлеевой под названием «Agentshow», где она общается с представителями шоу-бизнеса на различные темы. Видимо, к Новому году звезда Youtube решила порадовать своих фанатов, ведь героями нового проекта стали Алла Пугачева и Максим Галкин. Телеведущая побывала в замке знаменитой пары в деревне Грязь. Она разместила в Instagram кадры, на которых сначала едет в электричке, недовольная своей жизнью, а затем оказывается у дверей шикарного жилья Примадонны и ее мужа. «Это мечта», — призналась актриса.

Примадонна, облаченная в черный наряд, приняла Ивлееву. «А что ты так волнуешься? Я знаю Настю», — обратилась исполнительница к юмористу. Выпуск шоу оформлен в виде новогоднего фильма. «Это будет что-то с чем-то!» — заинтриговал Галкин поклонников. По признанию многих, они не смогут уснуть, пока не увидят тот самый выпуск с Аллой Борисовной. Другие же высказали мысль, что теперь звезды будут дружить семьями. Еще часть подписчиков порадовалась за супругу Элджея, которая смогла заинтересовать артистов участием в своей передаче.

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