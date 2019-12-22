«Моей жизни угрожает опасность!» Ярый противник Путина попросился в Украину

Журналист Евгений Гайворонский, который был задержан в Крыму после того, как стал остро критиковать политику президента России Владимира Путина, попросился выехать на территорию, контролируемую Украиной.

Сотрудники полиции изъяли у него российский паспорт и составили на него протокол по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в стране. При этом был ли паспорт Гайворонского признан недействительным — неизвестно.

Об этом он написал в письме к Верховному суду Республики Крым. После задержания Гайворонского поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

«Согласно Конституции РФ, Крым – это Украина. Данной позиции придерживается ООН, ЕС, США и все остальные цивилизованные страны. Соответственно, паспорт гражданина Украины является достаточным документом для пребывания на территории Крыма», – написал Гайворонский.

Журналист добавил, что его насильственно вывезли в Краснодарский край.

«Кроме того, факт нарушения правил пребывания в РФ предполагает, что я, гражданин Украины, каким-то образом оказался в РФ, что невозможно без пересечения границы», – добавил Гайворонский.

«Принудительное выдворение с территории России. В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом», – подчеркнул адвокат.

Гайворонский в 2014 году был одним из активных участников «крымской весны», помогал ялтинским отрядам самообороны Крыма. Однако впоследствии разочаровался в действиях российских властей на полуострове, заявил, что считает события 2014 года ошибкой, и публично занял проукраинскую позицию.

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