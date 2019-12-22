Хочу в тюрьму!

Вы будете смеяться, но «томящиеся в застенках Киевской Хунты» боевики так называемых ДНР и ЛНР категорически отказываются от обмена. Российская пропаганда в некотором шоке от таких новостей.
Конечно, они справятся, не в первый раз, но факт остается фактом.
Бывшие «борцы за свободный Донбасс и Россию» считают, что лучше отсидеть в Украине, чем выйти на свободу в так называемых республиках.
Если бы таких случаев были единицы, можно было бы списать на личные обстоятельства.
Но картина для пропагандистов «русского мира» очень печальная.
По информации российской (!) газеты «Коммерсант» в процессе переговоров по обмену от возвращения в ОРДЛО отказались уже 40 (!) осужденных боевиков.
Кто-то говорит, что просто не хочет туда возвращаться.
Другие прямо говорят, что не верят в перспективы «республик» и в украинскую амнистию, которой добивается Москва, тоже не верят.
Так что лучше уже досидят свой срок и закроют вопрос с уголовной ответственностью перед украинским правосудием.
Чтобы выйти на свободу и остаться жить на украинской территории. Целее будут.
Выбор между тюрьмой и свободой, как правило, очевиден. С этим глупо спорить.
Тем паче украинские тюрьмы – это не Америка и не Норвегия, тут условия совсем не курорт.
Выбор между тюрьмой и свободой в пользу тюрьмы в нашем случае лучше всего дает представление о свободе в ОРДЛО.
И о перспективах.
Сидящие в украинских тюрьмах боевики понимают эту разницу лучше других. И предпочитают досидеть и остаться тут.
Понимают это лучше Сивохи с компанией, которые предлагают тратить миллиарды гривен и титанические усилия, чтобы «понравиться живущим в ОРДЛО».
Лучше разного рода «громадских деятелей», в эфирах доказывающих необходимость прямых переговоров, уступок Украины ради возвращения населения.
Я не верю им. А вот осужденные боевики, которые предпочитают тюрьму с правом потом остаться в Украине – самый убедительный аргумент.
Нам не нужно прилагать усилия, чтобы понравиться кому-то. Скорее, наоборот.
Кирилл Сазонов
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