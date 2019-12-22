Названы сроки создания первого опытного образца модернизированного Су-34

Модернизация российского истребителя-бомбардировщика Су-34 завершится к 2022 году, на самолете заменят радиолокационную станцию (РЛС), сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34. Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году», – сказал источник ТАСС.

Другой источник подтвердил, что разработку самолета планируют завершить в течение двух лет. По его словам, «на бомбардировщик поставят другую бортовую РЛС, будет обновлен его навигационный комплекс и улучшены системы индикации информации в кабине пилотов». Он также заявил, что бортовое радиоэлектронное оборудование на модернизированном Су-34 получит открытую архитектуру, что обеспечит возможность устанавливать системы, отработанные на других самолетах.

В октябре сообщалось, что согласно новому контракту на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34, сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей днем и ночью при любых метеоусловиях. Основное вооружение самолета – управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух». Дальность полета Су-34 составляет до 4 тыс. км, максимальная скорость – до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн.





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