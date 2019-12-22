Рецепт для воскресного завтрака: яичница с чорризо и айваром

22.12.2019, 8:50, Разное

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт
Оливковое масло — 20 г
Сливочное масло — 80 г
Колбаски чорризо — 100 г
Соль — 5 гр

Для айвара:

Перцы болгарские — 3 кг
Баклажаны — 3 кг
Оливковое масло — 150 г
Лимонный сок — 60 г
Паприка копчёная — 5 г
Паприка сладкая — 10 г
Зеленый лук — 100 г
Сахар — 10 г
Перец — 5 г
Соль — 5 г

Способ приготовления:

1. Для айвара запекаем перцы и баклажаны. Остужаем. Режем мелкими кубиками. Закидываем в сотейник, добавляем оливковое масло, сок лимона, паприку копченую, паприку сладкую, зеленый лук, сахар, перец, и соль. Ставим на медленный огонь и тушим 40 минут.

2. Яйца жарим на смеси оливкового и сливочного масла. На медленном огне, чтобы белок стал красивым и нежным, а желток не запекся. Ни в коем случае не солим желток, потому что он моментально побелеет. Солим только белок. Колбаски чорризо обжариваем на гриле или сковороде. Выкладываем на тарелку чорризо, яйца и 50 г айвара.



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