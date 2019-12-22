Боевики 21 декабря открывали огонь шесть раз, был поврежден жилой дом – штаб ООС

Боевиики на Донбассе 21 декабря шесть раз нарушали режим тишины. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 22 декабря.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», – сообщили в штабе.

Кроме этого, российские оккупационные войска обстреляли Хутор Вольный в Луганской области из миномета калибра 82 мм, был поврежден жилой дом.

Среди украинскизх военнослужащих потерь нет.

С начала суток 22 декабря боевики огонь не открывали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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