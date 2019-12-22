Психологи рассказали о способах борьбы с новогодним стрессом

Многие люди перед грядущими новогодними праздниками испытывают стресс из-за множества нерешенных дел. Психологи рассказали о способах борьбы с данной проблемой.

Они советуют просто научиться наблюдать со стороны за событиями, чтобы снять напряжение. Для этого подойдут виды медитации, не требующие подготовки. Пение тоже может помочь снять стресс во время домашней работы, но еще повысить уровень эндорфинов могут объятия близких людей.

Психологи советуют писать список дел вечером, чтобы потом спокойно отдыхать. Также успокоить нервную систему могут дыхательные практики с использованием горящей свечи и музыка для релаксации

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