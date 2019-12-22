Емельяненко ответил на вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
На своей странице в Instagram боец опубликовал видео Кадырова с подписью «Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана». «Ахмат – Сила!» – добавил спортсмен.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок Емельяненко и попросил у подписчиков совета по выбору вида спорта.
В конце ноября Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке.
При этом бывший боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что бой Кокляева с Емельяненко – просто шоу, со спортом ничего общего у него нет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На рождественской открытке, купленной в супермаркете Tesco, шестилетняя девочка из Лондона нашла послание с просьбой о помощи, которое, предположительно, написали иностранные заключенные в китайской тюрьме, пишет издание Sunday Times. По данным портала, текст на открытке написан от руки. «Мы иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы вынуждены работать против своей воли. Пожалуйста, помогите […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Палате представителей США приняли резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи / 30 октября
- В Минздраве заявили, что убедили частные клиники Самарской области отказаться от абортов / 20 ноября
- Александрийский патриарх получил «поцелуй Иуды» за признание раскольников из ПЦУ / 13 ноября
- Военная полиция направилась по маршруту патрулирования в Сирии / 31 октября
- Тегеран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана / 4 ноября
- Депутата Госдумы на Украине заочно приговорили к 14 годам заключения за госизмену / 11 декабря
- Россия ратифицировала соглашение СНГ об исследовании космоса / 4 ноября
- Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма / 24 октября