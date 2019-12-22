Емельяненко ответил на вызов Кадырова на бой

22.12.2019, 8:26, Новости дня

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

На своей странице в Instagram боец опубликовал видео Кадырова с подписью «Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана». «Ахмат – Сила!» – добавил спортсмен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок Емельяненко и попросил у подписчиков совета по выбору вида спорта.

В конце ноября Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке.

При этом бывший боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что бой Кокляева с Емельяненко – просто шоу, со спортом ничего общего у него нет. 



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