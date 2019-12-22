Эксперты рассказали, как определить фальшивые часы Rolex

Как известно, Rolex является ведущей часовой компанией, существующей уже более 100 лет. Бренд создает роскошные аксессуары стоимостью в тысячи долларов. Тем не менее, мошенники научились подделывать даже такие часы.

Эксперты рассказали о главных признаках, указывающих на то, что покупатель стал владельцем ненастоящих Rolex. Прежде всего, данные часы – высокоточные, а их стрелки двигаются очень тихо и плавно. Таким образом, из-за некачественной механики и тикающего шума можно в 100% случаев выявить подделку. Поскольку они выполнены из дорогих металлов (серебро или золота), аксессуары довольно тяжелые предметы для запястья, если же человек чувствует некую легкость при их ношении – это поддельный вариант. Заводная головка в Rolex многими считается сложным механизмом и настоящим произведением искусства, а вот в аналогичных часах за 100-200 долларов используют обычные цилиндрические элементы. Что касается внутреннего дизайна, то он практически идеален – чистый и безупречный.

Серийный номер на подделке очень сложно прочитать, ведь в оригинале символы узнаются очень легко. Rolex очень редко использует гравировку на задней части часов, чего не скажешь о производителях подделок, отмечают эксперты. Оставшиеся факторы, свидетельствующие о ненастоящих флагманских часах – несовместимые надписи, отсутствие выпуклой линзы и короны в дизайне (последний элемент появился лишь 15 лет назад).

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