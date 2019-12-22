Брухунова ходит с Петросяном «в тапочках на улице Кёльна»

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Кёльне, осматривая местные достопримечательности. Молодая жена комика пояснила подписчикам в Instagram о том, что ходит «в тапочках по улице города».

Юморист решил совместить гастроли и свадебное путешествие. Молодожены тайно поженились в начале декабря. 30-летняя избранница Петросяна строит большие планы на будущее, в том числе рождение от него ребенка. Ассистентка не считает себя виноватой в разводе супруга и Елены Степаненко, утверждая, что между ними в последнее время были лишь партнерские отношения. Пара не стала афишировать свой брак, а Брухунова только намекнула поклонникам на замужество со знаменитостью. Тем не менее коллеги подтвердили: они правда расписались.

Вскоре после ЗАГСа артист и его жена отправились путешествовать по Германии, где посетили Кёльн. Помощница разместила в Stories снимок с семейной прогулки. Понимая, что вызывает огромный интерес, Брухунова решила подразнить на своей странице прессу и недоброжелателей. Она оставила под одним из снимков довольно дерзкую подпись. «Это фото для хейтеров: я в тапочках на улице европейского города!» — заявила избранница Петросяна.

В последнее время помощница комика все чаще реагирует на фолловеров, интересующихся ее личной жизнью. После распространения информации о замужестве в СМИ, она резко высказалась в адрес интернет-пользователей.

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