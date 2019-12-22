Эксперты назвали 4 простых способа узнать пароль от своей сети Wi-Fi

Как правило, доступ к сети нужно настроить в первый раз во время подключения девайса – следующие попытки входа будут автоматическими без требования ввода пароля. Тем не менее, его все равно нужно запомнить и вновь ввести в случае переустановки системы или какой-либо неполадки.

Когда компьютер уже подключен к Wi-Fi, узнать пароль от него очень легко – требуется лишь найти иконку сети на панели управления, а после вкладки «Параметры сети и интернет» выбрать пункт «Настройки параметров адаптера». При отображении вводимых знаков пользователь увидит все необходимые символы. Впрочем, информацию лучше записать и хранить в надежном месте. В случае, если ПК был подключен к интернету ранее, следует использовать командную строку нажатием клавиш Win + R. После этого, юзеру поможет команда netsh wlan show profiles и пункт «Содержимое ключа», что и является искомым паролем.

В редких случаях пароль остается только в роутере (если устройство вышло из строя). Пользователь должен воспользоваться проводным подключением к роутеру, и открыть в браузере 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Далее следует ввести логин и пароль – как правило, они стандартные и наклеены на задней стороне устройства (по умолчанию — admin/admin). Во вкладке настроек беспроводной сети можно без проблем выявить пароль сети. Помимо этого, можно воспользоваться сторонним программным обеспечением – идеально подойдет приложение WirelessKeyView.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На рождественской открытке, купленной в супермаркете Tesco, шестилетняя девочка из Лондона нашла послание с просьбой о помощи, которое, предположительно, написали иностранные заключенные в китайской тюрьме, пишет издание Sunday Times. По данным портала, текст на открытке написан от руки. «Мы иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы вынуждены работать против своей воли. Пожалуйста, помогите […]