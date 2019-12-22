Детали, вертикаль, неоновая утопия и киберпанк: ТОП-10 модных решений в фотографии 2020 года

Специалисты фотобанка Depositphotos рассказали о «визуальных» трендах 2020 года. В ТОП-10 включены наиболее интересные, по мнению экспертов, решения в фотографии и веб-дизайне, к примеру, детали, вертикаль, неоновая утопия и киберпанк.

Одной из основных тем названа расширенная реальность, или интеграция виртуальной жизни в реальную – в искусстве, развлечениях, ритейле. В 2020 году такие тренды, как киберпанк и неоновую утопию будет диктовать игра Cyberpunk 2077. Вследствие этого произойдёт переосмысливание поп-культуры с акцентом на превосходство ИИ над человеком. Таким образом, эстетика киберпанка – антиутопические мотивы и неоновые цвета – отразятся на визуальной коммуникации. В наступающем году искусственный интеллект начнёт активнее внедрятся в жизнь, поэтому некоторые задачи, возлагаемые ранее на людей, будут решаться иным способом. В фотографии, дизайне и других направлениях начнут применять «эстетику Баухауза», или новое понятие термина «меньше-больше».

В архитектуре и цифровом мире в 2020 году войдёт в моду брутализм и декаданс, которые на сегодняшний день считаются «бунтарскими трендами». В фотографии найдётся такое решение, как расцвет приглушенных оттенков, что создаёт баланс между технологиями и естественностью. Использование визуальных иллюзий, искривления элементов и шрифтов заставят оглянуться на изображение и вдуматься в замысел дизайнера или фотографа. Также в числе модных решений называют сочетание разных графических стилей или motion graphics.

Распространение контента со смартфонов и других гаджетов принесёт моду на вертикальный формат, который уже сейчас в разы популярнее портретной ориентации. Последним в ТОП-10 вошло акцентирование на деталях. Для акцентирования сути изображения эксперты рекомендуют обращать внимание не на ретушь, а именно на детали.

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