Экс-депутат Рады назвал Порошенко «тупым и больным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «тупым, жадным и больным существом».

Критикой в адрес бывшего президента экс-парламентарий разразился после заявление пресс-секретаря государственного бюро расследований Анжелики Ивановой, сообщившей, что правоохранители в рамках двух уголовных дел проводят обыски в спортклубе «Пятый элемент», который СМИ связывают с Порошенко, передает РИА «Новости».

«Никогда не понимал и не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда, но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «Пятый элемент», ему принадлежащем, удивила даже меня. И было бы, наверное, даже смешно размышлять, зачем и в одиночестве или с кем-то в компании он смотрел и рассматривал, если бы я не понимал чувства мужчин, чьи матери, жены и дочери попали в объектив», – написал Мураев в Facebook.

Экс-депутат назвал Порошенко «тупым, жадным, мелким, жалким, больным и ущербным существом». «А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж будет волать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», – добавил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля и российской электроэнергии.

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