Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой и вращается вокруг Земли: фото и видео

Запуск нового пассажирского космического корабля Boeing CST-100 Starliner потерпел серьезную неудачу и не сможет состыковаться с Международной космической станцией.

Космический аппарат стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V в пятницу, 20 декабря, в 6:36 по восточному американскому времени с мыса Канаверал (штат Флорида). Космолет не смог выйти на правильную орбиту во время полета, который сперва проходил в штатном режиме. После отделения капсулы не сработали маршевые двигатели, которые должны были добавить ей скорость.

Как выяснилось, проблему вызвал сбой во внутренних часах Starliner, который заставил аппарат регистрировать время, отличное от фактического. Это помешало работе маневрового автопилота, который должен был вывести его на намеченную орбиту. Таким образом Starliner потерял шансы состыковаться с Международной космической станцией.

Теперь аппарат попробуют вернуть на Землю, чтобы отработать посадку. Скорее всего, Starliner приземлится на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико в течение следующих двух дней.

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