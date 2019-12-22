В США признали превосходство российской артиллерии

Полевая артиллерия армии США уступает российской, заявили исследователи аналитического центра RAND Corporation.

National Interest пишет, что с 2000-х годов огневой поддержкой небольших подразделений США, которые сосредоточены на борьбе с повстанцами, стала авиация, а не артиллерия, так что артиллеристы получают меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

Артиллерия США стала менее эффективной, чего нельзя сказать о российской, передает РИА «Новости».

Отмечается, что РФ обладает РСЗО «Смерч» (дальность полета ракет – около 100 км) и ракетным комплексом «Искандер» (400 км).

В качестве примера американских вооружений приводится 155-миллиметровая гаубица «Паладин» с дальностью стрельбы около 32 км.

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