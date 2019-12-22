S&P оценило претендентов на строительство «Северного потока – 2»

22.12.2019, 7:30, Новости дня

Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2» после решения швейцарской Allseas остановить работы из-за санкций США.

Агентство пишет, что РФ нужно «искать альтернативные суда и подрядчиков», которые могли бы завершить работы в водах Дании, передает ТАСС.

S&P считает наиболее вероятным претендентом трубоукладочную баржу «Фортуна» (АО «МРТС»), которая находится на севере Германии. Однако у судна нет системы динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной позиции. «Фортуна» же – якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования. Кроме того, она не сможет прокладывать на глубине трубы со скоростью выше 1 км в день.

Взять на себя работу могло бы и трубоукладочное судно «Академик Черский», находящееся в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот». У судна есть система динамического позиционирования, но сейчас оно находится в Находке. По оценкам S&P, «Академик Черский» прибудет к месту работ не ранее, чем через пару месяцев.

Напомним, в связи с новыми санкциями США Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.



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