«Это полная жесть»: неудобства из-за Крымского моста довели людей до паники

Министерство транспорта России перекрыло движение в проливе на несколько суток – с 21 по 24 декабря. Об этом пишет украинский портал «Обозреватель».
Между тем сообщение на сайте ведомства отличается от заявлений в СМИ Незалежной. В Минтрансе отметили, что вход судо в акваторию Крымского моста в эти дни не рекомендуется. В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности.
Перекрытие Керченского пролива может создать серьезные неудобства для украинского судоходства в регионе. В таком случае порты Мариуполя и Бердянска будут изолированы.
Скорое открытие железной дороги по Крымскому мосту переполошило украинцев. Сотрудник Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко закатил истерику. Он назвал Россию «страной-агрессором» и потребовал от украинского МИДа объяснить, почему он не реагирует на действия Москвы.
Негодуют и простые украинские пользователи Сети. Некоторые комментаторы шлют проклятия в адрес России, другие желают Крымскому мосту всяческих проблем.
Россиян эта истерика изрядно позабавила. «Читаю комментарии украинцев – это полная жесть. Рагули, вы сначала в Киеве мосты почините, а то скоро все развалится, потом в сторону Керченского пролива смотрите», – написал пользователь с ником Полковников Остап.
Железнодорожная часть Крымского моста будет открыта 23 декабря. В церемонии примет участие президент Владимир Путин. Первые поезда пойдут по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.
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