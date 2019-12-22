«Это полная жесть»: неудобства из-за Крымского моста довели людей до паники

22.12.2019, 7:26, Разное

Министерство транспорта России перекрыло движение в проливе на несколько суток – с 21 по 24 декабря. Об этом пишет украинский портал «Обозреватель».  

Между тем сообщение на сайте ведомства отличается от заявлений в СМИ Незалежной. В Минтрансе отметили, что вход судо в акваторию Крымского моста в эти дни не рекомендуется. В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности.   

Перекрытие Керченского пролива может создать серьезные неудобства для украинского судоходства в регионе. В таком случае порты Мариуполя и Бердянска будут изолированы.  

Скорое открытие железной дороги по Крымскому мосту переполошило украинцев. Сотрудник Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко закатил истерику. Он назвал Россию «страной-агрессором» и потребовал от украинского МИДа объяснить, почему он не реагирует на действия Москвы.    

Негодуют и простые украинские пользователи Сети. Некоторые комментаторы шлют проклятия в адрес России, другие желают Крымскому мосту всяческих проблем.  

Россиян эта истерика изрядно позабавила. «Читаю комментарии украинцев – это полная жесть. Рагули, вы сначала в Киеве мосты почините, а то скоро все развалится, потом в сторону Керченского пролива смотрите», – написал пользователь с ником Полковников Остап.   

Железнодорожная часть Крымского моста будет открыта 23 декабря. В церемонии примет участие президент Владимир Путин. Первые поезда пойдут по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.



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