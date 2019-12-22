В Италии археологи нашли храм Митры на территории древнего города Остии

22.12.2019, 7:04, Разное

В Италии археологи завершили раскопки древнего города Остии. Они обнаружили на территории храм Митры, который был построен 1600 лет назад.
Сооружение прекрасно сохранилось под землей, а также поведало ученым о культе бога, которому поклонялись римские воины. Митра всегда был связан с мистериями, а потому храмы всегда строились в таких местах, поражая воображение верующих людей своим богатым интерьером.

В данном здании были замечены мраморные плиты разных оттенков, после чего специалисты исследовали артефакты, которые использовались во время ритуалов. Также сохранилась клумба, где раньше росло священное растение бога.



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