Baza попросила найти силовика, ударившего журналистку

Сооснователь Baza Никита Могутин попросил помочь найти силовика, ударившего журналистку издания Анну Никитину во время обыска у Евгения Манюрова, устроившего стрельбу у здания ФСБ в Москве. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, у Никитиной нашли печатную записку с именем. Он объяснил, что в этом году в издании играют в «Тайного Санту» для того, чтобы узнать, кому дарить подарок, журналисты вытаскивают такие бумажки.

«Их это почему-то страшно взбудоражило, и они стали колоть Аню, что за таинственный документ она носит с собой. <…> После этого один из них ударил Аню по лицу. Девушку, журналистку – по лицу», – говорится в сообщении.

Никитина первая нашла мать Манюрова и приехала к ней еще до силовиков, отмечает «Дождь». Когда они пришли с обыском, журналистка брала интервью.

«Я позвонила, не будучи уверенной, что силовики еще не внутри. Мать открыла самостоятельно, и она пригласила меня в квартиру, это было ее желание. У меня довольно много вопросов, она ответила на них», – рассказала Никитина. По ее словам, когда начался обыск, человек, им руководивший, угрожал ей перед тем, как ударить ее.

Помимо этого, накануне у здания ФСБ задержали также журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева. Впоследствии его отпустили из полиции без протокола.

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Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть пострадавшие. Что известно

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. СК накануне подтвердил гибель двух силовиков в результате произошедшего, еще пять человек пострадали. Нападавшего убили, сначала о нем рассказали СМИ, позже ведомство подтвердило, что это Евгений Манюров. Также СК завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.

Мать Манюрова говорила, что он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но «потом отовсюду уволился», а «в последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону». СМИ утверждали, что при обыске у него нашли зарегистрированное без нарушений оружие, а также флаг организации «Национально-освободительное движение» (НОД). В ней заявили, что Манюров в НОД не состоял.

Источник: Новая газета

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