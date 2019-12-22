Киев объяснил запрет ездить в Россию по внутренним украинским паспортам

Украина желает получить «дополнительные гарантии», поэтому и запрещает своим гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Пристайко заявил, что обязательное использование загранпаспортов для поездок в Россию будет препятствовать «бегству» лиц, которые нарушили украинские законы. В частности, министр отметил тех, кто не платит алименты.
Новые правила, по его словам, позволят пограничникам «быстрее и без помех получать полную картину о том, кто покидает» Украину «и с чем», передает РИА «Новости».
Кроме того, за счет усовершенствования пограничного контроля ожидается сокращение очередей, сообщил глава МИД Украины.
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