Киев объяснил запрет ездить в Россию по внутренним украинским паспортам

Украина желает получить «дополнительные гарантии», поэтому и запрещает своим гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что обязательное использование загранпаспортов для поездок в Россию будет препятствовать «бегству» лиц, которые нарушили украинские законы. В частности, министр отметил тех, кто не платит алименты.

Новые правила, по его словам, позволят пограничникам «быстрее и без помех получать полную картину о том, кто покидает» Украину «и с чем», передает РИА «Новости».

Кроме того, за счет усовершенствования пограничного контроля ожидается сокращение очередей, сообщил глава МИД Украины.





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