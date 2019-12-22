Трамп назвал спикера Палаты представителей США «сумасшедшей Нэнси»

Глава американского государства Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сумасшедшей.

Трамп похвастался «огромной поддержкой от потрясающих конгрессменов».

«Фантастика!» – приводит его слова ТАСС.

Президент США отметил, что не поддержали импичмент 196 членов Палаты представителей, включая трех членов Демократической партии, при этом ни один однопартиец республиканца Трампа не перешел на сторону его противников.

Он раскритиковал демократов за промедление с передачей обвинений в Сенат, заявив, что члены Демпартии США «ничего не имеют».

«Что мы здесь делаем? Весь мир за нами наблюдает», – сказал Трамп, добавив, что «сумасшедшая Нэнси говорит, что сейчас дела нет».

По словам Трампа, «это так нечестно».

«Они нарушают конституцию», – сообщил президент США, хотя в конституции нет временных рамок рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в Сенат.





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