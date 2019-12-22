В России на авторынке начались новогодние распродажи

Из-за многочисленных слухов о скором повышении цен на новые автомобили на отечественном рынке увеличился сезонный спрос на модели у официальных дилеров. В связи с этим, большинство производителей анонсировали новогоднюю распродажу, предложив очень выгодные скидки.

По словам экспертов, к концу года все компании стремятся в кратчайшие сроки избавить от складских запасов для освобождения места под машины нового модельного года. Кроме того, автосалоны имеют определенные обязательства перед концернами по объему продаж согласно установленным ранее планам. Представитель крупнейшей сети ДЦ Toyota-Lexus – «Бизнес Кар» — Андрей Творогов заявил, что самый выгодный период для покупки транспортного средства – декабрь или конец января. Прежде всего, большие скидки распространяются на машины, у которых в ПТС указан 2019 год выпуска, а уже с 1 января они становятся на год старше. Из-за этого все покупатели предполагают, что авто можно приобрести дешевле.

Например, автоконцерн Mitsubishi снизил стоимость флагманских Outlander и Pajero Sport на 300 000 и 400 000 рублей соответственно, а вот внедорожник Volkswagen Touareg и кроссоверы Audi Q5 и Q7 получили скидку в 1 миллион рублей.

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