NYT смогла проследить за Трампом по сигналу телефона агента Секретной службы

Газета The New York Times заявила, что ей удалось отследить перемещения американского президента Дональда Трампа в 2017 году благодаря геолокации телефона агента Секретной службы.

Газета проанализировала 50 млн случайных сигналов сотовых телефонов 12 млн американцев. С помощью сигнала от одного устройства, которое по данным NYT принадлежит агенту Секретной службы, газета восстановила перемещения Трампа за один день.

«На экране компьютера, расположенного за тысячу миль, мы могли видеть, как человек сначала появляется в закрытой зоне аэропорта, а затем — в резиденции президента Трампа Мар-а-Лаго. Нам потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью общедоступной информации расшифровать координаты точек, откуда поступали сигналы, и отследить местонахождение президента Трампа», — пишут журналисты.

С помощью открытых данных журналисты определили личность агента Секретной службы, его супругу, а также отследили его перемещения вне работы. NYT также смогли выследить агента, который большую часть своего времени проводит в Западном крыле Белого дома. Этот сотрудник присоединился к Трампу на следующий день после инаугурации. Секретная служба не стала комментировать публикацию The New York Times.

Помимо агента охраны Трампа, газета смогла отследить передвижения сотрудника Верховного суда, чиновника Министерства обороны, сотрудника Белого дома и советника сенатора.

Американским компаниям запрещено передавать такие данные правительственным учреждениям без разрешения суда, но нет законов, запрещающих передавать такие данные частным компаниям, уточнила газета.

«Конгресс не обсуждает такие меры защиты, хотя мы обнаружили, что можно отслеживать людей на государственных объектах также легко, как и в других местах. Данные, которые мы использовали, предоставили нам анонимные источники, которые попросили не раскрывать себя, так как они могут столкнуться с проблемами за передачу такой информации», — добавила газета.

Журналисты рассказали, что личные телефоны запрещено проносить в здания Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности. Поэтому в них не зафиксировали ни одного сигнала, но тысячи сигналов со стоянок позволили NYT отследить места жительства сотрудников этих ведомств.

Эксперты, работающие с американскими спецслужбами заявили, что такие данные могут попытаться украсть или купить другие страны, включая Россию, Китай и Северную Корею.

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