Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем

22.12.2019, 5:37, Новости дня

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара сообщила о задержании судна с турецким экипажем.

Речь идет о гражданском судне под флагом Гренады. Патрульный катер ВМС Ливии задержал его на востоке страны. Судно привели в порт Рас аль-Хиляль, передает РИА «Новости».

Напомним, в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны противников Хафтара.



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