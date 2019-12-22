Летавший на «Шаттлах» астронавт сыронизировал над «готовностью» Starliner

Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо сыронизировал над заявлениями о том, что корабль Starliner фирмы Boeing готов к полету в космос с экипажем.

Он напомнил о нештатных ситуациях с кораблем. В частности, Харбо указал на отсутствие маневров в заданное время, неправильную ориентацию корабля, отмену стыковки с МКС и отсутствие связи со спутником-ретранслятором.

По словам Харбо, все это создает «вопрос(ы) к интегрированному (Atlas/Starliner) всеобъемлющему тестированию программного обеспечения», передает РИА «Новости».

«Годится для полета с экипажем», – сыронизировал он.

В 1990-х годах Харбо четыре раза летал на американских шаттлах. Он посетил российскую орбитальную станцию «Мир».

Напомним, американский космический корабль Starliner, запущенный на орбиту в прошедшую пятницу, будет нештатно сведен с орбиты уже в это воскресенье.





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