Летавший на «Шаттлах» астронавт сыронизировал над «готовностью» Starliner

Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо сыронизировал над заявлениями о том, что корабль Starliner фирмы Boeing готов к полету в космос с экипажем.
Он напомнил о нештатных ситуациях с кораблем. В частности, Харбо указал на отсутствие маневров в заданное время, неправильную ориентацию корабля, отмену стыковки с МКС и отсутствие связи со спутником-ретранслятором.
По словам Харбо, все это создает «вопрос(ы) к интегрированному (Atlas/Starliner) всеобъемлющему тестированию программного обеспечения», передает РИА «Новости».
«Годится для полета с экипажем», – сыронизировал он.
В 1990-х годах Харбо четыре раза летал на американских шаттлах. Он посетил российскую орбитальную станцию «Мир».
Напомним, американский космический корабль Starliner, запущенный на орбиту в прошедшую пятницу, будет нештатно сведен с орбиты уже в это воскресенье.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство транспорта России перекрыло движение в проливе на несколько суток – с 21 по 24 декабря. Об этом пишет украинский портал «Обозреватель». Между тем сообщение на сайте ведомства отличается от заявлений в СМИ Незалежной. В Минтрансе отметили, что вход судо в акваторию Крымского моста в эти дни не рекомендуется. В ведомстве напомнили о соблюдении правил […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ксения Кутепова, Ирина Безрукова, Дмитрий Хрусталев и другие на премьере фильма Александра Лунгина / 19 ноября
- Как избавиться от засидевшихся гостей: забавный мастер-класс от Райана Рейнольдса / 19 декабря
- «Зачем суетиться и бегать»: Путин жестко ответил о встрече с Зеленским / 15 ноября
- Украина может лишиться Харькова и Одессы, считают российские эксперты / 13 декабря
- Мнение: Шведский социализм, шведские тюрьмы и шведский буй / 27 октября
- Банковские комиссии за услуги ЖКХ уйдут в прошлое / 29 ноября
- Постельное видео Лазарева утекло в сеть / 24 октября
- Скандалы: Правительство Сирии готово очистить территории от курдских боевиков / 1 ноября