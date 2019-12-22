«Блёданс в нагрузку»: Сергей Глушко показал оригинальное выполнение приседаний

Супруг известной эстрадной исполнительницы Наташи Королёвой на странице в Instagram опубликовал небольшое видео, показав оригинальное выполнение приседаний. В качестве «нагрузки» Сергей Глушко решил использовать Эвелину Блёданс, а не привычную штангу, заметив, что «присед с девушками гораздо приятнее».
Ролик, обнародованный Сергеем Глушко, вероятно, снимали в гримёрке перед или после выступления. В окружении коллег Тарзан с Эвелиной Блёданс на плечах выполняет приседания, а артистка в это время комментирует, что схожесть причёсок позволяет им «сидеть друг на друге и меняться местами». В подписи к публикации супруг Королёвой признался, что для него предпочтительнее выполнять упражнения с девушкой, нежели со штангой, хотя в этом случае затрудняется назвать Блёданс «весомой нагрузкой» несмотря на её «выдающиеся глаза».
В комментариях фолловеры советуют Сергею Глушко практиковать приседания с супругой, а не с коллегами, чтобы не возникало поводов для ревности. Блёданс в комментариях написала, что «испытала удовольствие» во время упражнения, на что Тарзан признался в ответных чувствах.
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