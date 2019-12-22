Фултонскую речь готовит, наверное

Шли третьи сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.

Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.

Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?

Светлана Самборска

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