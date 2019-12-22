Фултонскую речь готовит, наверное

Шли третьи сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.
Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.
Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?
Светлана Самборска
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» в связи со словами президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. «С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», – говорится […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Общество: Почему бессилен единственный российский авианосец / 1 ноября
- Мадонна закрутила романс 26-летним танцовщиком – СМИ / 16 декабря
- Пенсионный фонд будет автоматически получать информацию о смерти человека, чтобы прекратить выплаты – Минюст Украины / 20 ноября
- Встреча Трампа и Лаврова завершилась / 11 декабря
- Суд в Австрии освободил экс-чиновника Минкультуры РФ под залог / 8 ноября
- Украина возобновила закупку электричества у России / 13 декабря
- Вятрович принес присягу нардепа / 3 декабря
- Гривна к доллару подешевела до 24,04 грн/$ / 29 ноября