Фултонскую речь готовит, наверное

22.12.2019, 4:57, Разное

Шли третьи сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.

Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.

Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?

Светлана Самборска



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