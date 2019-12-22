Молодой москвич сбросил дорогой автомобиль марки Mercedes-Benz G класса с вертолета — видео

22.12.2019, 4:57, Разное

Молодой москвич Игорь Мороз оригинально уничтожил свой автомобиль после того, как проиграл пари.

Молодой человек выложил видео в социальных сетях, на котором запечатлел «торжестсвенный» момент «гибели» своего автомобиля. Местом съемки уничтожения внедорожника Mercedes-Benz G класса он выбрал Карелию.

Там же парень рассказал, что вынашивал эту идею около двух месяцев, но им не позволяли это сделать.

«Это моя тачка, что хочу — то и делаю», — заявил Мороз на видео.

Он и его друзья взяли в аренду вертолет, предварительно заплатив за полет 250 000 рублей, подняли автомобиль в воздух и сбросили джип на землю с высоты 300 метров. В результате машина разлетелась на части.

Сейчас по данному делу ведется проверка транспортной полицией, в то же время пользователи соцсетей называют парней «недоумками».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» в связи со словами президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. «С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», – говорится […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика