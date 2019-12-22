Молодой москвич сбросил дорогой автомобиль марки Mercedes-Benz G класса с вертолета — видео

Молодой москвич Игорь Мороз оригинально уничтожил свой автомобиль после того, как проиграл пари.
Молодой человек выложил видео в социальных сетях, на котором запечатлел «торжестсвенный» момент «гибели» своего автомобиля. Местом съемки уничтожения внедорожника Mercedes-Benz G класса он выбрал Карелию.
Там же парень рассказал, что вынашивал эту идею около двух месяцев, но им не позволяли это сделать.
«Это моя тачка, что хочу — то и делаю», — заявил Мороз на видео.
Он и его друзья взяли в аренду вертолет, предварительно заплатив за полет 250 000 рублей, подняли автомобиль в воздух и сбросили джип на землю с высоты 300 метров. В результате машина разлетелась на части.
Сейчас по данному делу ведется проверка транспортной полицией, в то же время пользователи соцсетей называют парней «недоумками».
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