Российская авиация провела патрулирования в Сирии

22.12.2019, 4:37, Новости дня

Россией в Сирии проведено два воздушных патрулирования, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Боренков сообщил, что российская сторона продолжает выполнять договоренности с Турцией по Сирии, передает РИА «Новости».

Армейская авиация патрулировала маршруты Умм-Миаль – Метрас – Айн-Иса – электроподстанция Мамбрука – Камышлы и Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – электроподстанция Мамбрука – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.

Военная полиция РФ патрулирует границу Сирии и Турции в провинциях Хасеке и Алеппо.



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