Мнение: О газовом транзите через Украину

В дополнение к вчерашним заявлениям Козака по поводу транзита газа через Украину.

Глава Газпрома Миллер уточнил некоторые пункты:

1. В 2020 году Россия прокачает через Украину 65 млрд. кубометров газа, а в период с 2021 по 2025 — по 40 млрд. кубометров в год. При текущих 90 млрд. в год. Соответственно, Украина потеряет порядка половины дохода за транзит российского газа при текущих тарифах.

2. Россия и Украина подпишут отказ от взаимных финансовых претензий связанных с вопросами транзита. Насколько понятно из сопутствующих заявлений, вопрос кредита Януковича в 3 млрд. будет рассматриваться отдельно от газовой темы. А значит попытки не платить кредит + проценты (там уже более 4 млрд. набежало) будут продолжаться.

3. Россия выплатит Украине 2,9 млрд. долларов, при этом Украина откажется от претензий на 7,4 млрд. долларов. Жалобы на плохой Стокгольмский суд и нечестные европейские структуры умиляют. Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие (с) Ваас Монтенегро

4. Также по заявлению вице-премьера Козака уже согласован размер тарифа на транзит через Украину, но разглашать его не будут по соображениям "коммерческой тайны". Вполне понятно, что от размера этой цифры многое зависит в оценке, кто прогнулся в этом вопросе.

5. После 2025 года дана крайне расплывчатая формулировка о том, что "стороны могут договориться о том, что будет после", но никаких конкретных обязательств нет — могут договориться, а могут не договориться. По протоколу получается, что в 2025 году ситуация должна выглядет так — РФ прокачивает через Украину до 40 млрд. кубометров газа по некоему тарифу, который не разглашается.

Как представляется, главными бенифициарами этой сделки оказались США, которые смогли добиться, что России не удалось резко обвалить транзит газа через Украину, для чего использовался не только оперативный контроль над киевскими марионетками, но и давление на российские газопроводы в Европу, в особенности на "СП-2", что привело к тому, что еще в 2018 году достройка "СП-2" была увязана с обязательствами России сохранить некий объем транзита газа через Украину, на чем настаивала Меркель и с чем еще в прошлом году публично согласился Путин, так как это стало платой за позицию Германии по достройке "СП-2" и ее текущей готовности противостоять американским санкциям против участников проекта.

Разумеется, США хотели добиться полного сохранения транзита через Украину, чтобы обеспечить возможность контроля над российским экспортом газа в Европу, для чего и требовалось остановить "СП-2". Так как это не удалось (из-за позиции Германии), сыграл вариант минимум, когда транзит был сохранен на 50-60% от прежнего объема, что позволяет и далее использовать Украину для манипуляций связанных с энергетическими взаимоотношениями РФ и ЕС, тогда как экономические потери Украины от сокращения транзита для США не существены, а возможность сковывать энергетическую политику РФ в Европе сохраняется как минимум до 2025 года, хоть и в несколько меньше степени, чем это было до 2020 года.

Пока не ясны все параметры сделки по транзиту, но уже сейчас понятно, что Украина после запуска "СП-2" получит куда как более щадящий вариант сокращения транзита, нежели об этом мечталось тем, кто считал, после запуска "СП-2" транзит через Украину будет сокращен до минимальных величин. В результате, Россия хоть и в сокращающейся прогрессии, продолжит фактическое субсидирование антироссийского инструмента американской политики в Восточной Европе, а издержки этого конфликта, связанные с взаимными санкциями РФ и ЕС из-за Украины, продолжат ослаблять как РФ, так и Евросоюз, которые теряют из-за Украины десятки миллиардов долларов из-за взаимных санкций наносящих экономический ущерб их взаимным интересам.

Разумеется, как уже вангуют с обеих сторон, у договоренностей могла быть некая не публичная политическая часть, как это уже было с газовыми контрактами времен Тимошенко (где перемога через некоторое время обернулась зрадой), поэтому интерес представляет размер тарифа по транзиту, стоимость самого газа при его закупке (если прямые закупки вообще будут), размер скидки (если таковая есть) и т.д. Так или иначе эти цифры должны в большинстве своем стать известны до нового года. При этом стоит помнить, что итоговый документ пока что официально не подписан — есть лишь предварительное соглашение, полный текст которого ниже:

Приводится протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром".

ПРОТОКОЛ встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром" (19-20 декабря 2019 г. Берлин, Минск)

Представители Европейского союза, Украины и Российской Федерации (далее — Стороны) приветствуют достижение следующих договоренностей между заинтересованными компаниями Украины и Российской Федерации, обеспечивают с 1 января 2020 г. продолжение транзита российского газа через территорию Украины:

1. С целью урегулирования юридических разногласий к 29 декабря 2019:

1.1 В "пакете" с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом 2.2, ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подпишут и выполнят безотзывную соглашение об урегулировании, что предусматривает:

— выплату до 29.12.2019 г. около 2900000000 долл. США с учетом пени в соответствии с решениями Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма с декабря 2017 г. и февраля 2018 г.,

— отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в частности иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12200000000 долл. США и на 1330000000 куб. м (без денежной оценки),

— снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ОАО "Газпром", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г .;

1.2 К 29.12.2019 г. ПАО "Газпром" и Украина заключат безотзывную мировое соглашение в рамках дела ПТС № 2019-10: "ПАО" Газпром "против Украины", рассмотренной сейчас арбитражным судом в г. Женева, Швейцарская Конфедерация. Такая мировое соглашение будет предусматривать, в частности, прекращение Украины всех текущих и возможных будущих требований к ОАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении хозяйственного суда города Киева от 05.12 .2016 г. (включительно с требованиями об уплате штрафа и пени)

2. С целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины:

2.1 ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" (далее — Компания-организатор) на организацию транспортировки газа через территорию Украины;

2.2 при выполнении договоренностей, предусмотренных пунктом 1, к 29.12.2019 будет обеспечено следующее:

2.2.1 ОАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат межоператорских соглашение;

2.2.2 Компания-организатор и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение (контракт на транзит газа). В течение 2020 НКРЕКП внесет необходимые изменения в типового договора с целью приведения его в соответствие с транспортной соглашением между Компанией-организатором и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", и стороны транспортной соглашения подпишут типовой договор без изменения существенных параметров договора (сроки, объемы транспортировки, тариф) без каких-либо штрафных санкций для сторон;

2.2.3 Компания-организатор обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины за годы будет осуществляться в следующих объемах:

2020 г. — 65 млрд куб. м газа;

2021 г. — 40 млрд куб. м газа;

2022 г. — 40 млрд куб. м газа;

2023 г. — 40 млрд куб. м газа;

2024 г. — 40 млрд куб. м газа;

при условии, что к моменту бронирования НКРЕКП будет установлено конкурентный тариф, признается Компанией-организатором и соответствует уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы

Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа в аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.

3. Стороны в 27 декабря 2019 примут необходимые меры (создадут необходимые условия) для выполнения соответствующими компаниями вышеуказанных договоренностей, в частности:

3.1 Европейская комиссия гарантирует и письменно подтверждает сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС;

3.2 Украинская Сторона в срок до 29.12.19 принимать все необходимые меры (создаст все необходимые условия):

— для заключения мировых соглашений с ОАО "Газпром", упомянутых в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего протокола;

— для принятия окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС Украины и о выдаче лицензии ООО "Оператор газотранспортной системы Украины";

— для гарантии юридической действительности решение НКРЕКП о сроках бронирования мощностей в 2019 г. возможности заключения нового транспортного соглашения в редакции, согласованной сторонами транспортной соглашения в соответствии с пунктом 2.2.2;

— для обеспечения независимости национального регулятора, стабильности законодательного регулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования;

3.3 Российская Сторона примет необходимые меры (создаст необходимые условия) для выполнения ОАО "Газпром" своих обязательств в соответствии с предусмотренной пунктом 1.1 соглашения о выплате по решениям Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма с декабря 2017 года и феврале 2018.

4. При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Протокола Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок.

https://ua.interfax.com.ua/news/political/631944.html — цинк

Источник: Colonel Cassad

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