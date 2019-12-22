«Дома будет скандал»: возлюбленная Тимати оказалась в компании другого

22.12.2019, 4:05, Разное

Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложение
для мобильного телефона. Программа «Дежавю» позволяет загрузить любой портрет,
а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.

Анастасия
Решетова попробовала приложение. У нее получилось два снимка. На одном из них
она позирует с супругом Ким
Кардашьян
, на другом с Леонардо ДиКаприо.

«Кажется,
дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают?
Если у кого-то будет выпадать фото со мной, то присылайте», – написала
Анастасия в личном «Инстаграм».

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 20 Дек 2019 в 6:22 PST

Отметим,
что рэпер Тимати тоже решил протестировать программу. Правда, итогом эксперимента
артист остался недоволен.

«Не
понимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из 20и вариантов в
15и чей-то охранник 😭😭😭 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)», – признался артист.

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Публикация от Black Star (@timatiofficial) 20 Дек 2019 в 6:21 PST

«Может
стоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?!🤣🤣🤣», «Может приложение лучше разбирается в
твоих талантах?)😉😂👍🏻», «Насыщенная жизнь. Что тут
скажешь», «Ржу без остановки не так над фото как над описанием! Ты не тот за
кого себя выдаешь гребаный охранник 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂», – подшучивали над рэпером Тимати поклонники.



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