«Дома будет скандал»: возлюбленная Тимати оказалась в компании другого

Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложение
для мобильного телефона. Программа «Дежавю» позволяет загрузить любой портрет,
а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.
Анастасия
Решетова попробовала приложение. У нее получилось два снимка. На одном из них
она позирует с супругом Ким
Кардашьян
, на другом с Леонардо ДиКаприо.
«Кажется,
дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают?
Если у кого-то будет выпадать фото со мной, то присылайте», – написала
Анастасия в личном «Инстаграм».
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Отметим,
что рэпер Тимати тоже решил протестировать программу. Правда, итогом эксперимента
артист остался недоволен.
«Не
понимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из 20и вариантов в
15и чей-то охранник 😭😭😭 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)», – признался артист.
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«Может
стоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?!🤣🤣🤣», «Может приложение лучше разбирается в
твоих талантах?)😉😂👍🏻», «Насыщенная жизнь. Что тут
скажешь», «Ржу без остановки не так над фото как над описанием! Ты не тот за
кого себя выдаешь гребаный охранник 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂», – подшучивали над рэпером Тимати поклонники.
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