«Дома будет скандал»: возлюбленная Тимати оказалась в компании другого

Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложение

для мобильного телефона. Программа «Дежавю» позволяет загрузить любой портрет,

а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.

Анастасия

Решетова попробовала приложение. У нее получилось два снимка. На одном из них

она позирует с супругом Ким

Кардашьян

, на другом с Леонардо ДиКаприо.

«Кажется,

дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают?

Если у кого-то будет выпадать фото со мной, то присылайте», – написала

Анастасия в личном «Инстаграм».

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 20 Дек 2019 в 6:22 PST

Отметим,

что рэпер Тимати тоже решил протестировать программу. Правда, итогом эксперимента

артист остался недоволен.

«Не

понимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из 20и вариантов в

15и чей-то охранник 😭😭😭 (здесь и далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)», – признался артист.

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Публикация от Black Star (@timatiofficial) 20 Дек 2019 в 6:21 PST

«Может

стоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?!🤣🤣🤣», «Может приложение лучше разбирается в

твоих талантах?)😉😂👍🏻», «Насыщенная жизнь. Что тут

скажешь», «Ржу без остановки не так над фото как над описанием! Ты не тот за

кого себя выдаешь гребаный охранник 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂», – подшучивали над рэпером Тимати поклонники.

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