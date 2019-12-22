В Риме ученые нашли тайный склеп Ватикана

Группа ученых в Риме неожиданно обнаружила тайный склеп. Открытие подземной базилики позволило им прикоснуться к наиболее сокровенным загадкам Ватикана.

Первоначально эксперты предполагали, что расположение базилики ниже уровня моря было обусловлено нарастанием культурного слоя в Риме. После разрушительных наводнений и землетрясений на обломках зданий строился новый город, скрывая то, что возводилось людьми ранее. Столица Италии — это музей под открытым небом, где специалистам предстоит сделать еще бесчисленное множество открытий. Однако последующее изучение места позволило установить, что конструкция представляла собой подобие тайного подземного склепа, существование которого тщательно скрывалось от посторонних глаз. Он был создан в традиционном для этого вида строений стиле: удлиненный прямоугольник с продольными рядами колонн, расположенными внутри.

Предназначенная для католиков базилика, как оказалось, скрывала уникальные образы героев древнегреческой мифологии: Зевса — бога неба, грома и молний, главного божества у древних греков, Медеи, отвергшей его любовь, и Пана — бога-покровителя животных. Множество вопросов возникает у археологов и главные среди них: как они появились здесь и почему их скрывали. Информации очень мало, исследователи продолжают исследование тайного хранилища.

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