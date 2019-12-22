«Идея фикс»: Прилепин высказался о желании создать в Крыму «другую Россию»

Российский писатель и террорист Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, рассказал о планах на аннексированный Крым.
В интервью для издания «Собеседник» пропагандист назвал полуостров «национал-большевистской мечтой во плоти».
Он отметил, что, еще будучи членом национал- большевистской партии РФ (НБП), мечтал о захвате Крыма и изменении его статуса.
«Мы в НБП собирались захватывать Крым либо север Казахстана, и мы и не скрывали, что наша идея фикс была создать там другую Россию. Мечты сбываются», — заявил Прилепин.
Также пропагандист заявил о создании собственной партии и похвастался открытием отделений в пятидесяти российских городах. По словам Прилепина, желающих вступить в ряды его политической силы немало.
«Создаю левоконсервативную партию людей, которые плюс-минус разделяют мои убеждения на государственность, на экономику, на политику, на Крым и на прочие болевые точки», — пояснил он.
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