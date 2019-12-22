В России повысили минимальные цены на водку и коньяк

В РФ с 1 января 2020 года повысятся минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку. Об этом говорится в приказе Министерства финансов, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена за пол-литра на водку будет увеличена с 215 до 230 рублей, на коньяк — с 388 до 433 рублей, на бренди — с 307 до 315 рублей.

Кроме того, впервые с 2015 года увеличится минимальная закупочная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — до 57 рублей за литр.

Минимальная розничная цена появилась с 2009 года как инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем.

Источник: Новая газета

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