В России повысили минимальные цены на водку и коньяк

В РФ с 1 января 2020 года повысятся минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку. Об этом говорится в приказе Министерства финансов, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Минимальная розничная цена за пол-литра на водку будет увеличена с 215 до 230 рублей, на коньяк — с 388 до 433 рублей, на бренди — с 307 до 315 рублей.
Кроме того, впервые с 2015 года увеличится минимальная закупочная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — до 57 рублей за литр.
Минимальная розничная цена появилась с 2009 года как инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем.
Источник: Новая газета
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