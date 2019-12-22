США заявили о благодарности Европы за санкции против «Северного потока – 2»

Санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются очень проевропейским решением, за которое страны Европы благодарны США, сообщил американский посол в Берлине Ричард Гренелл.
Гренелл заявил, что «15 европейских стран», Еврокомиссия и Европарламент высказывали свою обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока – 2».
По его словам, партнеры США в Европе «давно» заявляли, что Вашингтон «должен поддержать их усилия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.
«В Германии сейчас говорят о том, что необходимо делать больше для Европы, и мы считаем, что, когда речь идет о «Северном потоке – 2», мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию», – сообщил Гренелл.
Он утверждает, что «весь день слышит от европейских дипломатов благодарность» за санкции.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который обязывает его администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы, объявила о приостановке строительства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» в связи со словами президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. «С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», – говорится […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев дал напутствие депутатам на закрытии осенней сессии / 18 декабря
- «Южмаш» получит заказ от американского Firefly на $15 млн – эксперт / 31 октября
- Трампа заподозрили в «неукротимой ненависти» к Украине / 3 ноября
- Известно, как меняется восприятие боли и запахов у слепых людей / 17 ноября
- Глава ОБСЕ Лайчак приезжал в Станицу Луганскую / 29 ноября
- Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч / 20 декабря
- Войска НАТО смогут захватить Калининград при конфликте c Россией – Jamestown Foundation / 27 октября
- Жителей Воронежа пригласили отметить юбилей Сталина. Деятели искусства выступили против / 12 декабря