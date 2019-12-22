Мнение: Лукашенко надоел Путину?

Путин и Лукашенко зачастили встречаться… Не успели распрощаться в Сочи, как, оказывается, снова встретились. В Санкт-Петербурге. В День ФСБ (вот, оказывается, почему перенесли на 19 декабря концерт в честь для чекистов).

Фотографии, выложеные на сайте Кремля с питерской встречи Путина и Лукашенко — очень любопытные.

Вон как тревожно смотрит Лукашенко на Путина.

А Путин на Лукашенко смотрит… Даже не могу подобрать слово. То ли пренебрежительно, то ли устало, типа «как ты мне надоел, Григорыч, глаза б мои тебя не видели…».

Если такие, откровенно неудачные фотографии выклдаывают на сайте Кремля, значит это кому-нибудь нужно…. Так или не так?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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