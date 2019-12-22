Мнение: Лукашенко надоел Путину?

Путин и Лукашенко зачастили встречаться… Не успели распрощаться в Сочи, как, оказывается, снова встретились. В Санкт-Петербурге. В День ФСБ (вот, оказывается, почему перенесли на 19 декабря концерт в честь для чекистов).
Фотографии, выложеные на сайте Кремля с питерской встречи Путина и Лукашенко — очень любопытные.
Вон как тревожно смотрит Лукашенко на Путина.
А Путин на Лукашенко смотрит… Даже не могу подобрать слово. То ли пренебрежительно, то ли устало, типа «как ты мне надоел, Григорыч, глаза б мои тебя не видели…».
Если такие, откровенно неудачные фотографии выклдаывают на сайте Кремля, значит это кому-нибудь нужно…. Так или не так?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» в связи со словами президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. «С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», – говорится […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лукашенко болеет и тайно лечится в ОАЭ – блогер / 5 ноября
- Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов / 18 декабря
- Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу после слов Эрдогана о ее закрытии / 16 декабря
- В офисе Зеленского рассказали правду о его состоянии / 31 октября
- Минск запланировал цену на российский газ в 2020 году на уровне 2019 года / 27 ноября
- Белсат — белорусы выстроились в живую цепь против интеграции с Россией / 8 декабря
- Бывший офицер разведки ВМС США — Трамп был «полезным идиотом» Москвы — а стал её «ни о чём не подозревающим агентом» / 13 ноября
- В Харьковской области подпольно изготовляли древесный уголь. Убытки оценили в 21 млн грн / 12 ноября