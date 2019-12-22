Мнение: Письмо: «Чувствую какую-то деструктивную историю»

Вот второе обещанное письмо.

Здесь у парня, героя, при сближении с автором включается Штурман, а у автора — Штурман в пять раз больше и ее Штурман конфликтует с его.

Это письмо тоже давайте разберем подробно.

Потом перейдет к тому, как надо обращаться с чужими багами, чтобы ваша СЗ росла.

marta3113

Здравствуйте, Эволюция!

Познакомилась с К три месяца назад. К 25 лет, мне 24. Он из обычной семьи, я бы сказала уровня ниже среднего достатка, сам открыл бизнес в центре города, который сейчас успешно процветает, образован, накачен и красив , интеллектуально очень развит, в общем я им восхищаюсь.Я обычная девушка, стройная симпатичная , из обеспеченной семьи, на данный момент сменила сферу работы из стабильной , на ту которую всегда хотела, немного в раздрае на фоне отсутствия стабильности, но семья помогает.

Началось все с того, что он написал мне в соц сети, во время моей ссоры с бывшим. И пригласил выпить вина. Я согласилась, так как съехала от бывшего три дня назад и хотела куда то выйти из дома. В этот день у нас была годовщина с бывшим , и он подкараулил меня на работе и сделал мне предложение. Я его не приняла, но и не отказалась , сказала что на фоне ссор нужно принять взвешенное решение и подумать. Встречу с К пришлось отменить, и следующие пару месяцев наше общение базировалось на перекидывании друг другу картинок.

Позже мои отношения закончились , и К позвал меня опять пить вино. Мы встретились , он мне сразу понравился своим напором и взглядом, в нем что то очень властное. Надо заметить что выглядит он еще очень агрессивно, весь в тату и с выбритой головой.Потом мы еще пару раз пили кофе и просто переписывались. Я не совсем понимала, нравлюсь ли я ему , поэтому никак не форсировала ситуацию, но всегда шла на встречу ему.

Потом он пропал на неделю. Уезжал в другой город по бизнесу, когда уезжал обнял на прощанье и писал оттуда часто. Я сначала отвечала, а потом объявился мой бывший я отвлеклась, и как то отстранилась, и К отстранился тоже.По приезду он мне ничего не написал, и мы случайно столкнулись в городе через неделю. Встреча получилось напряженной. Он вроде понимал, что должен был написать, но видимо не захотел, я почувствовала эту неловкость, обняла его, пожелала хорошего дня и уехала.

Еще неделю было молчание. А мне становилось хуже от этого, мне казалось что это все из-за того что я не отвечала ему когда он был в командировке, вела себя очень отстранено, и я ему написала:

Я: Извини, если вела себя странно, я решала свои проблемы в жизни в тот момент, когда мы познакомились, я не всегда такая перекрытая

К: кто то выпил?)

Я: Я за рулем

К:блин, а я хочу выпить, помнишь когда мы пили вино, как класно было

Я:помню,только то, что было до портвейна

Ну дальше мы посмеялись и разговор закончился, я решила что видимо он не особо заинтересован и занялась своей жизнью. Он следил за мной в соц сетях и через пару дней предложил встретится.

(Занималась своей жизнью целых два дня, но при этом бдительно следила за тем, как он за ней следит. Вот так Штурманы понимают «заниматься своей жизнью»)

Я согласилась.С того моменты мы виделись каждый день на протяжении 2ух месяцев, я познакомилась с его партнером по бизнесу , персоналом, друзьями, некоторыми родственниками, он с моими родителями. Носил цветы, мы гуляли ,ходили в кино, в рестики, валялись у него в заведении на диване смотрели сериалы, в общем не отлипали друг о друга, я влюбилась.

Когда я болела почти 3 недели, он каждый день приезжал за город ко мне просто привезти кофе и поцеловать меня, я рисовала ему картины, он писал стихи. Прошло два месяца и он предложил мне жить вместе ( он сейчас живет в частном доме с родителями , я тоже в частном с родителями) Я сказала, что мы можем обсудить это после нового года, после моего прилета с отдыха.

В общем, проблема была в том, что у нас не было секса до этого момента и у меня начался пунктик по этому поводу. Что может в этом какие то проблемы .И вот его сестра улетает отдыхать и попросила пожить его у нее, чтобы присмотреть за собакой. Он позвал меня к себе и я решила что это должно вот точно произойти в этот вечер. Мы приехали в старую пятиэтажку, в квартире был жуткий хаос, я видела что ему из-за этого неудобно передо мной, поэтому попыталась как то смягчить обстановку, к тому же там был мольберт и картины и я решила переключить на эту тему внимание. К тому же мне было пофиг на эту обстановку.

Мы выпили вина и он очень нервничал , еще собака начала долбить в дверь и скулить . он начал говорить что не так себе это представлял, но я в итоге дожала его (знаю что это было не правильно), может для него это и не так выглядело, но я почувствовала так. В итоге мы разъехались, я молчала и стала вести себя отстранено. Когда приехала домой , поняла что неправильно себя повела, что отстранилась от него. Далее диалог

К: Все нормально?

Я:Да, я дома все хорошо

А еще я хотела сказать, что мне с тобой очень хорошо , просто я немного растерялась

К: Это прекрасно, я рад, хочу еще поцеловать

Завтра буду доставать тебя по поводу как ты, Что с тобой, где ты, как тебя не потерять

Я: Мне не хочется теряться)

Ну и длинная еще переписка со всякими поцелуйчиками и серцамии.

(Вытянула секс, наградила кислыми щами, ему пришлось оправдываться и описывать переживания)

Мы провели у его сестры 5 дней, и с каждым днем он становился все более отстраненным от меня , при том, что когда я уезжала куда то, он жестко контролировал мои перемещения , спрашивал когда я вернусь, куда я поехала и все в этом духе. Был очень жесткий контраст между человеком по телефону и тем, к кому я приезжала.

(Она принимает его расспросы за страсть, а на самом деле его напрягает, что она не говорит сама четко об этом, а интригует и интересничает. Ей хочется быть такой мерцающей, такой недоступной, а он считает, что если они живут вместе, пусть даже пробные 5 дней, она должны вести себя так, как ведет себя женщина в паре, сообщать, куда и зачем поперлась, а не загадочно ускользать за дверь. Но ей кажется это «жестким контролем». Его это бесит и он обижается и отмораживается)

Диалоги приобрели такие формы

К:со мной сегодня девушка в тц познакомится хотела, но я ей сказал что я занят, я удивился этому

Я: Что здесь удивительного?

К:это ненормально в моей жизни

Я: а в моей нормально, люди знакомятся , у кого то так начинаются отношения.

(Он онегин, несмотря на брутальный имидж, для него отношения — это серьезно, а она торопится сообщить ему, что с ней часто знакомятся в ТЦ и она, возможно, тоже. Вообще она всю дорогу хочет сама его гнуть и сама вести и быть свободной как ветер, пока он сидит дома. Хотя ей вроде понравилось, что он такой «властный» при знакомстве)

Дальше он спал в молчанку, потом отошел, на следующие дни на меня посыпались претензии:

-Могла бы и кружку захватить

-Ты не правильно ставишь обувь

-Я смотрю с инициативой у тебя так себе (когда попросила ножь подать на кухне, хотя мы обсуждали, что в чужих домах хозяйничать не прилично буквально день назад)

(Когда к вам придираются по мелочам, как вам кажется, скорее всего это не мелочи, а какой-то постоянный ваш косяк или баг. То есть она сидит, сложа ручки, как важная гостья, вот и начала его бесить уже на второй или третий день. И он ей высказывает, что надо поднимать зад и делать что-то в доме, где живешь, шевелиться немного. Кому вы нужны, девчонки, со своими алмазными пещерками, если вы неряхи и лентяйки. Как парни ленивые по жизни и нищие никому не нужны, так и вы не нужны, когда ленивы в быту и до кучи — капризны)

Такого было много, первые разы я отмолчалась, потом начала огрызаться в ответ.

Потом я уехала к подруге , выложила сторис как мы катаемся по городу сидим в кофейне и тд , он начал звонить говорить, как ему одиноко без меня и вот бы сейчас не одному быть . Я предложила приехать. Приехала и он молчал весь вечер, вообще со мной не разговаривал, потом надел толстовку , отвернулся и уснул, я сказала, что пока не хочу спать и залезла в телефон и выразил негодование и еще дальше отвернулся.

(Дал слабину, когда рассказал про чувство одиночества. На самом деле пытался выразить обиду, что она кинула его и катается с подружкой. А она величественно пожаловала и ждала почестей. И удивилась, что он отвернулся. И продолжила треп с подружками и друзьями. Автор, вам рано думать про совместную жизнь с кем-то. Пока порхайте и развлекайте разных мужиков)

На след день мы решили пить вино и видимо это и было катализатором того, что я высказала ему все эти моменты, о чем сейчас очень желаю, что отреагировала и что все мое недовольство вылезло, сказала ему что чувствую какую то деструктивную историю, что он изменился , что чувствую что он вытягивает из меня какие то реакции, которые я не хочу давать, в итоге меня понесло что может тогда эта история не так уж и интересна нам обоим, раз мы не можем общий язык найти, на что он попытался меня переубедить, потом это как то перешло в юмор и молчание и в секс.

(Ну в секс понятно почему перешло. Надо же как-то парню снимать напряжение после разборки. Тем более девушка рядом лежит)

С утра он со мной не разговаривал и держался очень обособлено, я не лезла , поцеловала с утра, мы позавтракали и разъехались, теперь он молчит и мне не пишет и я не пишу, я не могу понять что с ним произошло, связанно ли это с сексом или просто его отпустило от влюбленности, я дистанцировалась от него , также как и он от меня , я понимаю что мне нужно просто заниматься своей жизнью , но мне не понятно как мне вести себя с этим человеком, если объявиться и чего он добивается?

(Она опять хочет «заниматься своей жизнью», то есть следить за ним в соцсетях и параллельно тусить с подружками по кофейням на деньги родителей. Автор, вам бы работой заняться, учебой и экономикой, научиться что-то делать в быту, иначе вы так и будете избалованной папиной дочкой, а среди мужиков вы папу себе не найдете. Папика может быть, но надо искать среди женатых за 40 и они никогда не позволят вам быть сверху, как вы того хотите, разве что в сексе сидеть на себе верхом и все)

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Полевая артиллерия армии США уступает российской, заявили исследователи аналитического центра RAND Corporation. National Interest пишет, что с 2000-х годов огневой поддержкой небольших подразделений США, которые сосредоточены на борьбе с повстанцами, стала авиация, а не артиллерия, так что артиллеристы получают меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года. Артиллерия США стала менее эффективной, чего нельзя […]