Боксер Лебедев решил «не смешить народ» и собрался повторно завершить карьеру

Российский боксер Денис Лебедев, потерпев поражение в первом после возобновления карьеры бою, заявил, что, видимо, «нужно уступать дорогу молодым».

В субботу в Красноярске состоялся бой за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе. Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей.

«Наверное, это звоночек», – приводит его слова РИА «Новости».

Лебедев заявил, что «есть в жизни много других серьезных дел». Он подчеркнул, что «сделал, что смог», и, «наверное, не будет продолжать карьеру».

«У Табисо я должен был выигрывать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить», – сказал он.

Лебедев «не видит себя в таких боях, как Кокляев – Емельяненко», поскольку «немного по-другому мыслит».

«Хотя это тоже шоу», – добавил он, отметив, что «есть другая работа».

Он напомнил, что у него «родился ребенок, а другого выгнали из кадетского училища».

«Я не оправдываюсь, но эти события помешали сконцентрироваться на главном», – сказал Лебедев.

У Лебедева на счету 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году, передает ТАСС.

В активе Мчуну 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений.

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