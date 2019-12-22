Дебют Motorola RAZR отложен на неопределенный срок

22.12.2019, 3:04, Разное

Представители компании Motorola заявили о переносе даты предварительных заказов и начала реализаций девайса Moto RAZR с гибким дисплеем. Напомним, что перезапуск данной модельной линейки, известной еще с середины 2000-х, стоило ожидать в начале грядущего года.
Что касается даты начала предзаказов, то речь шла о последней неделе декабря 2019 года. Среди причин изменения данного решения производители назвали «повышенный интерес и большой спрос со стороны поклонников бренда».

Проще говоря, в компании не хотят, чтобы покупатели, захотев купить смартфон, были лишены этого из-за недостатка устройств. К слову, о дате начала продаж информации по-прежнему не предоставлено, однако зарубежные инсайдеры уверяют: «сдвиг от предыдущего графика будет незначительным».



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