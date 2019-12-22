Дебют Motorola RAZR отложен на неопределенный срок

Представители компании Motorola заявили о переносе даты предварительных заказов и начала реализаций девайса Moto RAZR с гибким дисплеем. Напомним, что перезапуск данной модельной линейки, известной еще с середины 2000-х, стоило ожидать в начале грядущего года.
Что касается даты начала предзаказов, то речь шла о последней неделе декабря 2019 года. Среди причин изменения данного решения производители назвали «повышенный интерес и большой спрос со стороны поклонников бренда».
Проще говоря, в компании не хотят, чтобы покупатели, захотев купить смартфон, были лишены этого из-за недостатка устройств. К слову, о дате начала продаж информации по-прежнему не предоставлено, однако зарубежные инсайдеры уверяют: «сдвиг от предыдущего графика будет незначительным».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Полевая артиллерия армии США уступает российской, заявили исследователи аналитического центра RAND Corporation. National Interest пишет, что с 2000-х годов огневой поддержкой небольших подразделений США, которые сосредоточены на борьбе с повстанцами, стала авиация, а не артиллерия, так что артиллеристы получают меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года. Артиллерия США стала менее эффективной, чего нельзя […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Украине сказали, что сделают с переданными Россией кораблями / 18 ноября
- «Динамо» – «Копенгаген». Где и когда смотреть матч Лиги Европы / 23 октября
- Достигнут серьезный прогресс / 9 декабря
- Газпром озвучил условие нового контракта с Украиной на транзит газа / 6 ноября
- В Конгрессе США республиканцы сорвали дачу показаний в расследовании деятельности Трампа / 24 октября
- Поздняков: россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не попадает под санкции WADA / 7 декабря
- Московская биржа открылась ростом / 22 октября
- Оккупанты на Донбассе начали очередной этап кампании паспортизации населения – украинская разведка / 24 октября