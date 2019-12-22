Мнение: О покушении на Владимира Путина

Да, это произошло, как бы ни старались официальные российские #СМИ замалчивать, переводить стрелки или даже отрицать.

С другой стороны, нельзя не восхититься мужеством нынешнего нашего президента Владимира Путина.

Заглавный снимок сделан 19 декабря в 18:15 по московскому времени в Кремлёвском дворце. Уже пять минут, как всего в каком-то километре от гостеприимного зала Кремлёвского дворца началась стрельба, которая впоследствии переросла в боевую спецоперацию с грохотом очередей и человеческими жертвами. Но ни один мускул не дрогнул на лице национального лидера, ни единая нотка не срезалась в его властном голосе. Спокойно дочитал свой поздравительный спич, спокойно спустился в зрительный зал и также спокойно начал смотреть концерт. Вот она – несгибаемая выдержка и подлинная сила воли!

Ведь никаких нет сомнений, что истинной мишенью предпраздничной стрельбы на Лубянке был именно гарант Конституции, надежда нации, полубессменный президент Владимир #Путин?

Даже если он в этот момент был за много сотен метров от места драматических событий, за надёжными спинами отважных бойцов ФСО и ФСБ. Всё равно, это покушение – на него. На выстроенную им #стабильность и на действующий социальный контракт Свобода в обмен на безопасность.

Нельзя не признать, что бой на Лубянке – накануне Дня работника органов безопасности, одновременно с праздничным концертом и сразу после пресс-конференции главы государства – не может не иметь символического значения. Это бесспорный акт давления на президента и силовой блок. Это показательная попытка внешней силовой коррекции той модели консервативной стабильности, которую реализовал в России Владимир #Путин. Это чёткий сигнал, что страна вступает в период рисков, которые невозможно предусмотреть. И они, кстати, связаны со всей предыдущей историей становления нынешней государственной конструкции со всеми её изъянами и противоречиями. Конструкции, в которой чуть ли не каждый день выявляются всё новые и новые мины замедленного действия.

Но суть не только во внутренних дефектах самой нынешней конструкции российской государственной машины. Нападавший – не подготовленный исламистами террорист-смертник, а типичный представитель той части глубинного народа, на которую в своё время сделала ставку #власть, осуществляя крымский крутой разворот во внешней и внутренней политике. Охранник, одиночка, стрелок, мужчина среднего возраста из проблемной семьи. Плюс неудачные попытки вести #бизнес после 2014 года, т.е. на волне лозунгов об импортозамещении, национальном возрождении, поддержке отечественного производства и т.п. Можно представить, какая каша творилась у него в голове…

Кто-то из комментаторов уже окрестил людей такого склада и таких убеждений российскими реднеками. Напичканные консервативными ценностями и державными грёзами, они сейчас испытывают, возможно, самое глубокое разочарование в своей жизни. Мечты о национально-патриотическом возрождении не сбылись, стрелковые навыки и силовые таланты не пригодились, попытки вырваться из грязи в князи, использовав подвернувшийся шанс, провалились. Остались неустроенность, бытовые проблемы, продолжающие падать доходы.

И – традиционный русский вопрос: «Кто виноват?».

Прежде ответ на него был прост, понятен и односложен. Сначала были виновны «либералы», которые устроили лихие 1990-е, а потом исподтишка вредили. Затем – «супостаты», которые душили возродившуюся российскую независимость нелегитимными санкциями. Но теперь, когда «либералов» кого изгнали, кого посадили, кого перековали, а «супостатов» победили на Донбассе и в Сирии, столь же простых ответов на жизненные вопросы не осталось. В отличие от самих вопросов.

Похоже, «лубянский стрелок» нашёл какой-то свой вариант. И начал действовать в соответствии с ним. Взял карабин, патроны, снаряжение и устроил де-факто теракт в центре Москвы. Его жертвами стали, в сущности, случайные люди, простые оперативники ФСБ, хотя метил он наверняка в кого-то другого.

Сейчас у следствия получается большой соблазн ради согранения важных людей на высоких должностях списать всё на тихое помешательство нелюдима-одиночки и агентурную работу исламских радикалов: «стрелок» предположительно много раз связывался с кем-то в ОАЭ и даже там работал. Однако в такой трактовке есть одно опасное место: она порождает самоуспокоенность и побуждает принимать меры на уровне новых запретов. Тогда как реальные причины могут при таком анализе остаться за кадром.

А что будет, если в итоге неверного диагноза появятся новые манюровы, которые тоже найдут простые ответы на сложные вопросы и станут аналогичным способом действовать? Кто может стать их мишенью, догадываетесь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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