Наука: Деменция стала встречаться реже: это связали с контролем выбросов свинца

Сразу несколько работ, проведенных в США, Канаде и Европе, указывают на многообещающую тенденцию к снижению частоты и распространенности деменции.
При этом существуют доказанные факторы, повышающие риск ее развития, такие как ожирение и диабет в среднем возрасте, и их встречаемость за последнее время только выросла. Статья, опубликованная в Journal of Alzheimer’s Disease исследовательницей из Университета Торонто, профессором Эсме Фуллер-Томсон, предполагает, что дело в свинце.
Профессор Фуллер-Томсон и ее коллеги полагают, что предыдущие поколения в течение всей своей жизни гораздо больше контактировали со свинцовосодержащими выбросами. «Хотя негативное влияние воздействия свинца на IQ детей хорошо известно, меньше внимания уделяется кумулятивному эффекту воздействия в течение всей жизни на когнитивные способности и деменцию пожилых людей. <…> Учитывая предыдущие уровни воздействия свинца, мы считаем, что дальнейшее изучение этой гипотезы оправданно», — поясняет Фуллер-Томсон.
Свинец — известный нейротоксин, проникающий в мозг через гематоэнцефалический барьер. Предыдущие исследования на животных, а также на людях, подвергавшихся воздействию этого металла из-за профессиональных рисков, указывают на связь между воздействием свинца и деменцией. Другие работы показали более высокий уровень деменции среди пожилых людей, живущих ближе к крупным дорогам, а также у тех, кто, в силу своей профессии, чаще контактирует с загрязнениями, связанными с дорожным движением.
Ученые обсуждают и другие причины, которые могли бы привести к улучшению положения вещей в области деменции. У новых поколений выше уровень образования, эти люди меньше курят и больше следят за течением своих хронических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония. Однако и при учете этих факторов статистика по деменции в наше время все еще улучшается, так что, по-видимому, одним следованием здоровому образу жизни эти перемены не объяснить.
Этилированный бензин, широко использовавшийся с 1920-х по 1970-е годы, был мощным источником загрязнения воздуха. В Канаде содержание свинца в присадках стали регулировать с 1973 года, и уровень свинца в крови канадцев резко упал. То же происходило в других странах. Например, исследования 1990-х показали, что американцы, родившиеся до 1925 года, подвергались воздействию свинца примерно вдвое дольше, чем те, кто родился в период с 1936 по 1945 год.
«Уровни воздействия свинца, когда я была ребенком в 1976 году, были в 15 раз выше, чем сегодня. В то время у 88 процентов из нас уровень свинца в крови превышал 10 микрограммов на децилитр. Для сравнения: во время водного кризиса в мичиганском Флинте в 2014 году у одного процента детей уровень свинца в крови превышал 10 микрограммов на децилитр», — иллюстрирует идею работы профессор.
В последующих работах ученые намерены сравнить содержание свинца в крови, зубах и костях в 1990-е (обратившись к архивам) и сейчас. Кроме того, возможно, следует проверить связь между конкретными вариантами генов, связанными с более высоким поглощением свинца, и частотой возникновения деменции.
«Если выяснится, что воздействие свинца на протяжении всей жизни является основной причиной развития деменции, мы можем ожидать дальнейших улучшений заболеваемости деменцией в течение еще многих десятилетий, поскольку у каждого последующего поколения было меньше лет воздействия этого нейротоксина», — говорит соавтор работы Джуди Дэн.
В более ранних исследованиях ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине нашли связь между старением мозга и медленной ходьбой, а хорошее знание нескольких языков способно замедлить развитие деменции.
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