Сергей Беляков: «Компромисс был никому не нужен. В том и беда»

Историк русско-украинских отношений — о книгах «Весна народов» и «Тень Мазепы».

Сергей Беляков. Фото: РИА Новости

Новая книга историка Сергея Белякова «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» тесно связана с его книгой 2016 года «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя» (обе вышли в АСТ, «Редакция Елены Шубиной»). Сюжет «Весны народов» — от начала XX века, сопоставления «российской» и «австрийской» Украины, взятия и оставления Галиции — через самоопределение весной 1917-го, честную и страшную историю Гражданской войны (на Украине количество противоборствующих сил и подсчету поддавалось с трудом) — к началу 1920-х, когда в Кремле уже чертят карту СССР.

А «Тень Мазепы» много шире заявленной темы. Книги эти (обе — страниц по семьсот) лучше читать последовательно. В первой автор спокойно и тщательно разбирает слои и сюжеты русско-украинских, украинско-русских отношений. Демонтирует легенду. Показывает: блаженного полного слияния не было. Ни в 1660-м, когда боярин Василий Шереметев, полководец погибающего войска, писал воеводам Барятинскому и Чаадаеву:

«А в Киеве и Чернигове… великого государя ратным людям быть не у чего… козаки отступили, городы крепки не будут, только людей потерять».

Ни в XVIII веке, в семье просвещенных дворян Капнистов. Ни в письмах Гоголя и «черноокой Россет». Ни в гостиной славянофилов Аксаковых.

Беляков спокойно демонтирует и локальные легенды. О гибели «сотен тысяч козаков» при строительстве Петербурга, например. Но не скрывает действительно страшное: разгром Батурина, столицы Мазепы, А.Д. Меншиковым в 1708 году.

Автор показывает: не «две силы» сходились в этих землях: без «польского вопроса», без «еврейского вопроса» понять историю Украины невозможно. Показывает медленную трансформацию городов и системы образования. Очерчивает многие десятки судеб — и целый спектр типов национального самоощущения на этой земле.

Чтение захватывает. Вычитанное — отрезвляет.

«Весна народов» столь же беспристрастна. И актуальна. Беглый очерк становления промышленной Новороссии с ее интернационалом. Этнический состав городов, очень отличный от хуторов, сел, станиц. Бездарное решение «национального вопроса» во взятом Львове — и явная чужеродность беженцев из Галиции еще благополучному населению Российской империи, их страдания в «новом Отечестве».

И далее: весна 1917-го, когда «романтическая влюбленность в свой край… соединилась с раздражением, отталкиванием от всего «российского» (по свидетельству русского философа Василия Зеньковского). Когда военный инженер имперской выучки, стоя чуть не у Графской пристани, впервые в жизни выдыхал: «Козацьке море!»

Любопытные данные: какими видела границы Украины Рада 1917 года. Очень смешные и горькие страницы о поведении различных делегаций в Брест-Литовске перед заключением мира 1918 года. Гражданская война во всей ее жути — и пестроте противоборств. Лица: Грушевский, Скоропадский, Петлюра, Махно, Деникин…

И финал книги: подмороженная большевиками империя начала 1920-х. Преображение героев петлюровщины в преподавателей школы красных командиров. И даже разговор участников Недели украинской книги в Москве в феврале 1929-го с тов. Сталиным о «Днях Турбиных».

Впрочем, о «зрелых 1920-х» на Украине Беляков почти не пишет.

Крик и хрип разных правд в книге говорят более всего о предельной сложности русско-украинского, украинско-русского вопроса. Об очень практической необходимости знать и понимать историю соседства, пограничья, встреч этносов по всему огромному периметру России.

Сергей Беляков рассказал «Новой газете» о своей дилогии.

— Когда вы начали исследовать эту тему?

— У меня, как и у большинства жителей России, интерес к Украине проснулся за чтением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В детстве. Изучать национализм, национальную идентичность начал в университете. А в конце 2012 года я купил на ярмарке Non/fiction прекрасную книгу «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Кулиша. И там же, тогда же прочел впервые в оригинале «Гайдамаков» Шевченко. Поэма поразила. Необыкновенно музыкальные стихи о страшном восстании — Колиивщине, о массовых убийствах, которые гайдамаки устроили на Украине XVIII века. И я понял: настало время изучить именно украинскую идентичность и русско-украинские отношения. Поставить и решить вопрос: была ли украинская нация в эпоху Гоголя? Или это более позднее явление? Или более раннее?

— Так — две ветви восточного славянства или две нации?

— Отметим: речь не о политической, а об этнической нации. О двух нациях. На мой взгляд, разделение русских и украинцев — процесс. Он начался во второй половине XIV века и более-менее завершился в XVII веке.

Связи между Западной Русью и Восточной Русью никогда не прерывались. Но во второй половине XIV века Западная Русь переходит под власть Великого княжества Литовского. Начинается процесс разделения.И эти 300 лет врозь оказали, видимо, решающее влияние. Уже на рубеже XVI–XVII веков людей «из этих земель» на Московской Руси называли черкасами или хохлами. И относились к ним как иностранцам. А с другой стороны, формировались стереотипы, связанные с понятиями «москаль», позднее — «кацап».

Само появление экзоэтнонимов — хохол, кацап, москаль, черкас — уже говорит о том, что люди смотрят друг на друга как на чужих.

— Вы показываете в «Весне народов»: революционные надежды весны 1917 года быстро стали надеждами на самоопределение народов. Вскоре бывшую империю накрывает общее озверение. Чем обусловлен взрыв? Он не кажется этническим…

— Я вижу ключ вот в чем. Падение монархии и, по сути, исчезновение старой РФ привело к исчезновению большинства старых системных связей. Остались самые фундаментальные связи, которые не могла разрушить революция: семейные и национальные, этнонациональные.

И вот они и выходят на первый план.

Я цитирую воспоминания Юрия Тютюнника, будущего петлюровского генерала, а в этом эпизоде — еще русского поручика. В марте 1917 года он вернулся из служебной командировки в Симферопольский гарнизон.

Солдаты его приветствовали по-украински. Тютюнника это потрясло больше, чем падение самодержавия, — к нему обратились на украинском: солдаты видели в нем сначала соотечественника, а уж затем офицера.

В Гражданскую войну, мы знаем, и классовая идентичность осталась. Но этническая идентичность стала одной из тех составляющих, которые во многом определяли поступки людей, их настроения, подвиги, преступления.

— А как объяснить скорость трансформации? Или нескольких трансформаций за 10–15 лет? Вот 18-летний Александр Довженко в цепи гайдамаков штурмует завод «Арсенал», охваченный большевистским восстанием. А вот 30-летний Довженко снимает фильм «Арсенал» о героизме восставших.

— Национальное чувство у Довженко появилось, видимо, задолго до революции. В частности, чувство протеста против того, что родной язык считается простонародным, что им нельзя пользоваться «в обществе». Поход в национальную украинскую революцию не удивляет. Довженко был одним из многих интеллигентных молодых людей украинского происхождения, захваченных этой волной.

И дальнейшая судьба понятна. Он, как и многие, был украинским националистом, потом советским украинским националистом, потом был вовлечен большевиками в строительство СССР и советской культуры.

— В чем же главная ошибка «национальной политики» Российской империи? И в чем тогда ошибка Советского Союза? Он-то усердно пестовал национальные языки и культуры.

— Мы сами себе и друг другу задаем вопросы, на которые так и не смогли ответить политики, дипломаты, ученые…

Я полагаю, что ошибкой была столь твердая ассимиляторская политика, особенно заметная при Александре II, Александре III. С ограничениями на использование «малороссийского наречия», как тогда называли украинский язык. Эта политика во многом толкнула украинских националистов в объятия Австрии, где можно было основывать и украинские кафедры, и гимназии, и партии. И антирусский характер украинского национального движения был во многом этим предопределен.

Что касается советского периода… В «Весне народов» часто упоминаются Ленин, Сталин, реже — Троцкий. И я сам с удивлением смотрю: Ленин у меня часто фигурирует как положительный герой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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