Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала с 2016 года

Разработчики из студии Ubisoft Montreal, ответственные в своё время за такие серии игр, как Assassin’s Creed, Far Cry и Watch Dogs, отменили разработку крупного проекта, готовившегося с 2016 года. Об этом в Twitter рассказал сотрудник компании Louis de Carufel.

Программист с сожалением отметил, что игра, над которой он работал более 3 лет, была отменена. Специалист в прошлом занимался созданием обоих частей Watch Dogs. Сообщается, что никто из штаба Ubisoft Montreal сокращен не будет, произойдет лишь переназначение на другие проекты. Судя по тому, что над игрой трудились более 200 человек, она действительно была масштабной. По-видимому руководители компании решили сосредоточиться на иных проектах.

По словам Louis de Carufel, в скором времени он сможет изучить новый движок, на котором выйдут некоторые проекты 2020 года. Точно известно, что отмененная игра – это не новая часть Splinter Cell или Watch Dogs, а также не Pioneer, о которой в последние месяцы было много слухов и инсайдов.

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