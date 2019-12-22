«Господи, какая страшная!»: Баскову сосватали артистку с фальшивым подбородком

Воробей и Басков участвуют в съемках новогоднего шоу для
одного из федеральных каналов. Зрителям планируют показать не только веселые,
но и злободневные номера.
Как сообщил Николай Басков в личном «Инстаграм», одно из
выступлений будет посвящено громкой свадьбе телеведущей Ксении Собчак и
режиссера Константина Богомолова. Также артист опубликовал фото, которое
привело в ужас его подписчиков.
В кадре Николай Басков позирует с Еленой Воробей, которая
загримирована «под Ксению Собчак». Звезде приклеили внушительных размеров фальшивый подбородок.
Поклонникам вокалиста, показалось, что гримерам удалось
воссоздать образ Любови Успенской. Мол, на Ксению Собчак мало похоже.
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«На Собчак вообще не похожа, скорее Успенская, где-то
рядом… Басков красавец, впрочем, как всегда! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Господи, какая страшная», «Ой…
я не фанат Собчак, но это прям страх какой то. Ксения намного симпатичнее», «Тоже
подумала, что это либо сама Успенская, либо пародия на нее 😂🙈😂», «Цирк на дроте , я панимаю
што Воробей, похожая на трансвистита, идеальная пара для Коли, но это просто
кошмар🙈🙈🙈😂😂😂😂», «Ладно страшное лицо, но что
под подмышечными впадинами😱😱😱 Если возраст, тогда прошу
прощения !» – рассуждали поклонники Николая Баскова.
В комментариях отметилась и сама Любовь Успенская. Она написала, что
вокалисту необходимо присмотреться к юмористке. «Коля, давай женись на
Воробей. Будете очешуительная пара», – сказала певица Николаю Баскову.
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