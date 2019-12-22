Трамп похвастался принуждением Китая к торговой сделке

На торговых переговорах с Китаем достигнут прорыв, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что «прорыв по торговому соглашению» стал результатом «самых жестких мер против Китая», которые предприняла администрация США, передает ТАСС.

Президент США заверил, что соответствующий документ «будет подписан очень скоро».

Он также отметил, что «Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов».

Напомним, сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.

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