Apple начала тайную разработку собственной технологии спутниковой связи – Bloomberg

Американская корпорация Apple начала тайную разработку собственной технологии спутниковой связи. Об этом 20 декабря сообщили в Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Ожидается, что, если компания реализует задуманное, это снизит зависимость от операторов беспроводной сети, позволяя связывать между собой устройства и передавать данные вне зависимости от оператора.
Apple также сможет использовать спутники для более точного отслеживания местоположения своих гаджетов и на основе этих данных улучшить работу своих карт.
Источники Bloomberg добавили, что проект на ранней стадии и еще может быть закрыт.
Apple собрала секретную команду, которая в течение пяти лет будет работать над новыми способами передачи данных через спутники и беспроводные технологии. Над проектом работают инженеры с опытом проектирования оборудования связи, эксперты по программному и аппаратному обеспечению, а также руководители из области аэрокосмической доставки данных.
Возглавили команду инженеры аэрокосмической техники Майкл Трела и Джон Фенвик, которые ранее руководили проектами по созданию спутников и космических аппаратов в Google. В 2017 году Трела и Фенвик покинули компанию для работы в Apple.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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