В НСЖУ обеспокоены продвижением «драконовских» медиаинициатив Бородянского

Правление Национального союза журналистов обеспокоено продвижением «драконовских» инициатив министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского по регулированию деятельности СМИ. Об этом говорится в заявлении главы НСЖУ Сергея Томиленко, опубликованном в Facebook 19 декабря.

«Медиаинициативы министра Бородянского угрожают свободе слова и ослабляют СМИ. Министр культуры, молодежи и спорта охотно раздает интервью и делает презентации своих идей, однако избегает открытой дискуссии с союзом – крупнейшим профессиональным объединением журналистов Украины», – заявил Томиленко.

Он отметил, что Бородянский «рассказывает о своих идеях уже второй месяц», но законопроект, который можно было бы отдать на анализ профильным правозащитным организациям, еще не обнародован.

«Есть опасность, что таким образом Бородянский вместе с народными депутатами может в «турборежиме» провести опасный законопроект в Раде, и тогда он станет законом без широкого обсуждения и критического осмысления предложенных новаций», – подчеркнул Томиленко.

Глава НСЖУ отметил, что сейчас обнародована только часть позиций, которые могут быть изложены в законопроекте.

«Они содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах. Среди них – уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого омбудсмена по информации, а фактически цензора от государства и другие. Под прицелом оказываются прежде всего журналисты-расследователи, а также «неудобные» для власти СМИ», – добавил Томиленко.

Медіаініціативи міністра Бородянського загрожують свободі слова і послаблюють ЗМІ Правління Національної спілки… Posted by Sergiy Tomilenko on Neljapäev, 19. detsember 2019

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение «о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации».

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло «терминологическое недоразумение» из-за ошибочного применения термина «стандарты новостей» в документах его министерства. «Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества», – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации. Еще один предложенный принцип – введение так называемого fair play. Доход не должен быть меньше, чем объем денежной поддержки СМИ собственником.

4 декабря в здании НСЖУ состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2» после решения швейцарской Allseas остановить работы из-за санкций США. Агентство пишет, что РФ нужно «искать альтернативные суда и подрядчиков», которые могли бы завершить работы в водах Дании, передает ТАСС. S&P считает наиболее вероятным претендентом трубоукладочную баржу «Фортуна» (АО […]