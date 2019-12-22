Джейн Фонда встретила 82-й день рождения в тюрьме

Актриса Джейн Фонда, задержанная у здания Конгресса США, встретила свой день рождения в тюрьме, сообщают СМИ.

В пятницу были задержаны почти 140 экоактивистов, которые устроили акцию протеста в фойе здания «Харт» на Капитолийском холме. Акции в защиту окружающей среды Фонда проводит с сентября каждую пятницу.

21 декабря ей исполнилось 82 года. Когда ее задерживали, толпа пела «С днем рождения, Джейн», передает ТАСС.

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