В США шесть человек погибли во время пожара в мотеле

В центре американского Лас-Вегаса шесть человек погибли во время пожара в мотеле 21 декабря. Об этом сообщает CNN.
13 человек получили ранения в результате происшествия. Некоторые пострадавшие получили ранения из-за того, что выпрыгивали из окон трехэтажного горящего отеля. Около 30 человек были эвакуированы.
По словам пожарных, инцидент был несчастным случаем, а не умышленным поджогом. Вероятной причиной возникновения возгорания является использование обогревателей, так как в здании не было отопления.
Во время расследования будет установлена точная причина инцидента.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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